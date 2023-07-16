Андрій Юсов зазначив, що на острові немає техніки або особового складу.

В українській розвідці прокоментували останні удари армії Російської Федерації по острову Зміїний. Подібні дії не мали жодної військової доцільності.

Представник ГУР Міноборони та координаційного штабу з поводження з військовополоненими Андрій Юсов вказав, що острів знаходиться під повним контролем Збройних сил України.

"Тут можна тільки процитувати Лаврова – "дебіли". Ніякої військової доцільності в цих ударах не було. Острів знаходиться під повним контролем України", - заявив Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

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При цьому він підкреслив, що на Зміїному немає озброєння та особового складу.

"Але зрозуміло, що скрізь, де є український прапор, росіяни бачать величезну загрозу для себе", - підсумував розвідник.

Удар Росії по острову Зміїний 13 липня 2023 - що відомо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що на світанку російські окупанти застосував тактичну авіацію. Загарбники скинули на острів Зміїний, що відноситься до Одеської області, фугасну бомбу. Водночас про будь-які наслідки удару або подробиці атаки росіян у командуванні не повідомили.

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