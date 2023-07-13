Також стало відомо, що в Чорному морі збільшилась чисельність ворожих ракетоносіїв.

Російські військові атакували острів Зміїний, який знаходиться у Чорному морі. Як повідомляє оперативне командування "Південь", на світанку противник застосував тактичну авіацію.

Зокрема, окупанти скинули на "Зміїний" (острів адміністративно належить до Одещини) фугасну бомбу. Деталі про наслідки ОК "Південь" не розголошує.

Також повідомляється, що зараз дев'ять російських кораблів перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі, серед них - три ракетоносії: два надводних та підводний. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".

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За даними командування, в зоні його відповідальності вздовж лінії фронту ворог - в обороні, але продовжує обстріли правобережжя. Також окупанти не припиняють аеророзвідку, активно застосовують тактичну авіацію та ударні безпілотники.

"Тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки", - розповіли у "Півдні".

Своєю чергою, ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за минулу добу ліквідували 11 окупантів, човен, станцію РЕБ та крупнокаліберну гармату "Мста-Б" загарбників.

Історія звільнення острова Зміїний

Нагадаємо, острів Зміїний (Одещина) - один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря. Російські військові його окупували у лютому 2022 року, звільнити його вдалося 30 червня 2022 року. На цьому острові загарбники намагалися, зокрема, облаштувати комплекс "прикриття" свого флоту, який став досить уразливим після потоплення крейсера "Москва".

Цього року українці шанували річницю з моменту звільнення острова та згадували про героїв, які віддали життя під час спецоперації за звільнення Зміїного. Зокрема, у 500-й день з моменту повномасштабної війни туди приїхав лідер України Володимир Зеленський.

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