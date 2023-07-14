На одеському пляжі "Дельфін" знайшли мертве дитинча, у заповіднику бачили труп дорослої тварини.

Після того, як російські військові завдали по острову Зміїний авіаційного удару на узбережжі Чорного моря в Одесі та Одеській області знайшли мертвих дельфінів.

Як повідомила прес-служба мерії міста, 13 липня на пляжі "Дельфін" винесло труп незрілого ссавця.

Співробітники департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та Українського наукового центру екології моря оглянуло мертву тварину та зафіксували зазначений факт.

Відео дня

Труп загиблого дельфіну забраний до наукового центру для вивчення та встановлення причини загибелі.

"Після проведення дослідження, про факт загибелі морської тварини буде проінформовано правоохоронні органи з метою визначення шкоди та збитків, завданих об’єктам тваринного світу внаслідок збройної агресії Росії", - наголошують у мерії.

Крім того, про загибель ссавців повідомив співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) Іван Русєв. За його словами, окупанти періодично влаштовують потужне бомбардування Чорного моря, зокрема в зоні Кінбурнської коси, де мешкають дельфіни.

"За останні часи часто були випадки ракетних пусків від носіїв "Калібрів" у Чорному морі, яки також створюють потужні вбиваючи шуми для дельфінів. Загиблих заносить до узбережжя південним вітром, або існуючою Румелійською течією та викидає на пляжі нашого парку та на інші ділянки узбережжя", - каже вчений.

Він стверджує, що вчора, 13 липня, отримав інсайдерську інформацію і фото з узбережжя, на якому - загиблий дельфін. Фото зроблено в межах НПП "Тузлівські лимани".

На місце події Русєв направив працівників, які повинні були обстежити дельфіна та забрати зразки на дослідження, але це зробити не вдалося. Зокрема, фахівців до місця події не пропустили прикордонники, пославшись на наказ Одеської ОВА від 16 липня 2022 року про заборону відвідування узбережжя для громадян.

Вчений висловлює з цього приводу подив, оскільки, з а його словами, на узбережжі, в різних місцях, є цивільні, які просто відпочивають.

"Сьогодні зранку прикордонники повністю заборонили моніторинг піщаного пересипу в межах НПП "Тузлівські лимани", якій ми робили з початку війни 2022 року. З цього приводу зранку офіційно звертаємось до відповідних органів влади та спеціалізованої екологічної прокуратури", - наголошує Русєв.

Загибель дельфінів через війну

Як повідомляв УНІАН, у 2022 року у Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ загинуло щонайменше 5 тис. дельфінів. На Одещині правоохоронці розслідують факти масової загибелі морських ссавців - за даними Одеської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ на пляжах регіону виявлено велику кількість загиблих тварин. Ймовірною причиною масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах, що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин.

Проведено огляди та розтини китоподібних, здійснено відбір проб органів та тканин для подальшого дослідження патологій у закордонних лабораторіях.

Протягом червня 2023 р. на узбережжі Північно-Західної частини Чорного моря знайшли з десяток мертвих дельфінів. На думку вчених, ссавці загинули через потужне бомбардування моря російськими військовими в зоні Кінбурнської коси.

Вчені вважають, що в цілому у Чорному морі через військове вторгнення РФ загинуло біля 50 тис. тварин.

Також повідомлялось, що до звільнення острова Зміїний загиблих дельфінів було значно більше ніж зараз. Вчорі, 13 липня, стало відомо, що російські військові скинули на острів потужну бомбу.

Вас також можуть зацікавити новини: