За даними DeepState, росіяни просунулися біля Одрадного та Запоріжжя на Новопавлівському напрямку.

Російські війська продовжують активні штурми на фронті, зокрема, ускладнилась ситуація на двох напрямках на Донеччині. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Бійці зазначають, що ворог посилив активність на Краматорському та Торецькому напрямках.

"Штурмував наші укріплення біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та в Торецьку. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - повідомляють у "Хортиці".

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На інших напрямках бійці успішно протистоять ворожим атакам, противник успіху не має.

Так, протягом минулої доби противник безуспішно намагався проводити штурмові дії в напрямку Липців - на Харківському напрямку, а також в районі населених пунктів Красне Перше та Петропавлівка - на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно атакували позиції Сил оборони біля низки населених пунктів. На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити ЗСУ з їхніх позицій в районі Григорівки.

Водночас найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку. Противник атакував позиції Сил оборони, зокрема, із застосуванням мототехніки.

"На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Бурлацького, Розливу та Запоріжжя Донецької області. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - зазначають бійці.

При цьому, як зазначають аналітики DeepState, за минулу добу росіяни просунулись біля трьох населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Ворог просунувся біля Білогорівки (Сіверський напрямок у Луганській області, а також біля Одрадного та Запоріжжя (Новопавлівський напрямок на Донеччині).

Війна в Україні - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони відновили контроль над населеним пунктом Андріївка Сумської області. А у DeepState заявили, що українські військові відкинули окупантів біля Котлярівки Донецької області. Водночас ворог просувається на Донеччині.

Водночас, як зазначав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, ворог намагається прорватися як на Покровському, так і на суміжному Новопавлівському напрямку. Обидва напрямки росіяни розглядають як єдину зону наступу з метою розширити фланги та вийти до адміністративних меж Дніпропетровщини.

Він наголосив, що на Новопавлівському напрямку головна мета окупантів - захопити населений пункт Багатир.

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