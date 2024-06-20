Місцеві жителі чули 4-5 вибухів.

Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї, внаслідок чого там сталася пожежа.

Як повідомляють росЗМІ, українські дрони атакували Афіпський НПЗ за 20 км від Краснодара. "Атака на завод почалася близько 2:30 ранку. Дрони були придушені і збиті, але уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа", - написав телеграм-канал Baza.

Видання SHOT повідомило, що місцеві жителі чули 4-5 вибухів.

Разом з ударом по НПЗ сталася атака на нафтобазу в сусідньому селищі Енем, повідомив телеграм-канал ASTRA, виклавши відео удару по нафтобазі, зняті місцевими жителями.

За інформацією каналу, в Енемі розташована нафтобаза компанії "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

Нафтобазу в Енемі і НПЗ в Афіпському розділяє всього 6 км.

Пізніше місцева влада заявила, що внаслідок атаки нібито українського дрона загинула людина. "Український дрон упав на будинок у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї, за попередніми даними, одна людина загинула", - ідеться в повідомленні місцевої влади. І, за повідомленнями росЗМІ, навіть будинок був повністю зруйнований.

Вранці міноборони РФ заявило, що в ніч на 20 червня нібито було перехоплено 15 українських безпілотників, 6 з яких над Адигеєю, а три - над Краснодарським краєм.

Удари по російських НПЗ

Україна вивела з ладу майже 14% нафтопереробних потужностей РФ. На тлі атак по НПЗ ціни на паливо зросли на 20-30%. Крім того, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку, РФ була змушена зупинити експорт.

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