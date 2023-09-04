Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни відбирають в українців човни і катери для військових цілей.

Українські захисники знищили катер росіян на півдні України. Окупанти намагалися висадитися в північно-західній частині Чорного моря.

"Наше угруповання, до складу якого входить угруповання Військово-Морських сил, відпрацювало по цьому катеру. Було продемонстровано суспільству, як це працює. Такого типу плавзасобу росіяни використовують не дуже часто, але такий потрапив у наше поле зору і був відправлений за "Москвою" - курсом російського військового корабля", - розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, катер був цивільний, але російські військові "віджимають" в українців такі плавзасоби і намагаються їх використовувати в своїх цілях.

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"Оскільки лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них - найгарячіший напрямок, і є особливості географії, як острови і протоки. Ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ми намагаємося їх ретельно відстежувати і щоразу відправляти на дно", - підсумувала Гуменюк.

Знищення катера з окупантами - що відомо

Військово-Морських сил ЗС України 3 вересня повідомили, що українські захисники знищили в Чорному морі катер типу КС-701 "Тунець". Ворог зазнав втрат у кількості шістьох ліквідованих та двох поранених окупантів.

Він став 19 плавзасобом російських військових, який знищили з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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