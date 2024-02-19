Зокрема, на східному напрямку було знищено два російські літаки.

Протягом доби Збройні сили України потужно уразили позиції російських окупантів, вдаривши, зокрема по складах боєприпасів та по районах зосередження ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", – повідомили у Генштабі.

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Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника.

Також на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України було знищено два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

"Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п’яти артилерійських засобах противника", – йдеться у повідомленні.

Збиття російських літаків

Вранці в понеділок, 19 лютого, сили протиповітряної оборони збили два російські літаки на східному напрямку. "Приземлили" винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі.

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