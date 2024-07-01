Супротивники зараз віддають перевагу послідовним наступальним операціям, підкреслили американські аналітики.

Російський диктатор Володимир Путін "сформулював теорію перемоги" у війні проти України, вона припускає, що окупаційні сили РФ можуть продовжувати поступове повзуче просування нескінченно довго, не дозволяючи українцям проводити успішні контрнаступальні операції і "здобувати перемогу" у протистоянні на виснаження проти наших воїнів.

Російське військове командування наразі віддає перевагу послідовним наступальним операціям, які можуть допомогти щось здобути поступово, а не проведенню широкомасштабного наступу, який має на меті досягнення значних операційних успіхів завдяки швидкому маневру, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін і російське військове командування, …схоже, визнають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативні цілі протягом багатьох місяців, якщо не років", - зазначили аналітики.

Відео дня

В ISW вважають, що для протидії Путіну та уникнення затягування війни західні держави мають поспішити надати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій.

"Путін, імовірно, сподівається, що повзучий російський прогрес в Україні переконає Захід, що українська перемога недосяжна і що поступки щодо української територіальної цілісності та суверенітету є кращими, ніж українська поразка. Наразі Путін не бажає прийняти нічого, окрім повної капітуляції України...", - попередили в Інституті.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Російські окупанти намагаються рухатися вперед на українській землі, зокрема на частині Донбасу. Аналітики DeepState поділилися, що загарбники змогли просунутися в Донецькій області. Просування ворога зафіксовано в Євгенівці, а також у районі Сокола та Новоолександрівки.

Українські воїни дають гідну відсіч росіянам - активно знищують їхню живу силу. Загальні втрати ворога на 30 червня 2024 року становлять приблизно 542700 окупантів.

На думку колишнього посла Німеччини в Москві та колишнього віцепрезидента німецької Федеральної служби розвідки Рюдігера фон Фріча, наразі Володимир Путін "абсолютно не зацікавлений у припиненні цієї війни", бо очікує, що його агресія проти української держави "врешті-решт буде винагороджена".

Вас також можуть зацікавити новини: