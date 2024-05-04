Завдяки зусиллям українських захисників на двох напрямках поменшало на 159 загарбників.

На Оріховському напрямку та лівобережжі Дніпра минулої доби російська окупаційна армія значно збільшила кількість штурмів, але водночас втратила багато озброєння, серед якого десять гармат та два танки.

Зокрема, за даними Сил оборони півдня, минулої доби на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів: один - в районі Старомайорського та чотири - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини було 11 марних штурмів - зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Українські захисники завдавали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на двох зазначених напрямках на 159 осіб. Також ворог втратив 46 одиниць озброєння та військової техніки - два танки, дві ракетні системи залпового вогню "Град", десять гармат, 18 одиниць автобронетехніки, три станції радіоелектронної боротьби, три розвідувальні БпЛА, дві аерофотостанції та шість човнів.Також знищено польовий пункт боєпостачання, спостережний пункт та пускову установку противника.

Відео дня

Зі свого боку окупанти постійно здійснюють аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА.

"Ворог здійснив ракетний удар з тактичної авіації в напрямку Кіровоградщини із застосуванням крилатої ракети, імовірно Х-59. На жаль, є влучання, унаслідок якого поранено цивільну особу, пошкоджено 20 приватних житлових будинків, чотири господарчі будівлі та газогін", - розповіли українські військові.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, агресор застосував 272 FPV-дрони, 19 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 297 осколкових боєприпасів. Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 19 населених пунктах Херсонщини пошкоджено приватні житлові будинки, навчальний заклад, об’єкт комунальної інфраструктури, крамниця, господарські споруди, гаражі, пункт незламності, вежу стільникового зв’язку та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, на Дніпропетровщині - Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади - поранено цивільного, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад, медична установа, комунальне підприємство, об’єкти критичної інфраструктури, цивільні автомобілі та лінії електропередачі.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 12 населених пунктів. Унаслідок застосування противником ударних дронів та артилерії пошкоджені приватні будинки.

За даними Сил оборони, кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях не спостерігається. Російські ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Як змінюється ситуація на півдні

Нагадаємо, протягом 2 травня на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми: по одному - в районі Старомайорського та Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини було 8 штурмів - зазнавши втрат, противник відійшов. За той же час на цих двох напрямках, завдяки вдалої роботи ЗСУ, сталося зменшення кількості особового складу противника на 112 осіб. Також ворог втратив 59 одиниць озброєння та військової техніки. Це - 4 танки, 2 зенітно-ракетні комплекси - "ТОР-М2" та "Оса", 17 гармат, 3 міномети, 23 одиниці автобронетехніки, станція радіоелектронної боротьби, підстанція, розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", 2 аерофотостанції, 5 човнів тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: