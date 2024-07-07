Упродовж тижня знищено 75 російських танків, 121 бойову броньовану машину, 404 артилерійські системи, п'ять РСЗВ, шість установок ППО.

За тиждень Збройні сили України знищили близько 8 290 осіб російських окупантів та 1 417 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень, з 30 червня по 7 липня 2024 року, втрати противника склали близько 8 тис. 290 осіб особового складу", - заявив він.

Також, за словами Павлюка, суттєвих втрат агресор зазнав в озброєннях та військовій техніці.

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Зокрема, як поінформував командувач, упродовж тижня знищено 75 російських танків, 121 бойову броньовану машину, 404 артилерійські системи, п'ять РСЗВ, шість установок ППО, 460 одиниць автомобільної техніки та 47 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 21 ворожу ракету та 278 БпЛА", - додав Павлюк.

Втрати окупантів на фронті

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ за минулу добу ліквідували 1150 окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення станом на 7 липня 2024 року зросли до позначки 550 тис. 990 осіб.

Також минулої доби було знищено два ворожі танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 53 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 16 одиниць спеціальної техніки, один засіб ППО.

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