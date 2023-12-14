Вдало спрацювали ракетні війська та авіація.

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу та техніки армії РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За даними відомства, вдалося знищити склад боєприпасів ворога.

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в Генштабі, противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

"Протягом минулої ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного та ракетного удару по нашій державі. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 з 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - мовиться у зведенні.

Вночі сили ППО знищили 41 БПЛА окупантів

Вночі сили ППО України активно працювали через чергову повітряну атаку РФ, яка розпочалась ще звечора 13 грудня (з 19:00). Зокрема, країна-агресор запустила по Україні 42 іранські "Шахеди" за трьома різними напрямками. Атаку ворог здійснив хвилями. Зранку в ЗСУ уточнили, що ліквідували вночі 41 ціль.

Також упродовж минулої доби окупанти атакували на шести напрямках фронту. Найбільші атаки ворога відбито на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Загалом відбулося 120 бойових зіткнень.

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