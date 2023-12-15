Названа цифра в понад 600 тисяч це пропаганда, яка спрямована на залякування світу.

Президент Росії Володимир Путін назвав перебільшені цифри росіян, які воюють в Україні. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи слова диктатора про те, що в Україні воєю понад 600 тисяч росіян.

За його словами, коли ворог подає викривлені дані, то робить це навмисно, зокрема, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати когось за кордоном і "додатково мотивувати своє і без того зазомбоване населення".

"Це не єдина брехня, яка вчора лунала з вуст російського диктатора. В принципі кожного разу, коли він відкривав там рота (йдеться про прямий ефір Путіна 14 грудня - УНІАН), він брехав. Але російський диктатор публічно вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і власне заявив, що має намір їх продовжувати", - сказав Юсов

За словами представника ГУР, проти України наразі воюють понад 450 тисяч, а "не та цифра, яку озвучила людина схожа на Путіна". "Хіба якщо він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. А в цілому - це пропаганда", - додав Юсов.

Заява Путіна про кількість військових в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора диктатор під час своєї "прямої лінії" стверджував, що в зоні бойових дій в Україні знаходятся 617 тисяч тисяч російських військових.

Також він розповідав, що кількість добровольців не скорочується - нібито щодня загарбницька армія поповнюється на 1500 осіб.

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