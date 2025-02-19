Україні не потрібні гарантії безпеки від росіян, їй потрібен захист від них, наголосив президент.

Україні не варто думати про те, що думають росіяни стосовно гарантій безпеки Києву. Таку думку під час прес-конференції висловив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Я хочу вам сказати, що не можна ось так говорити, що треба щось і рускім дати, піти назустріч. Так, а ми не хочемо від рускіх гарантій безпеки. В цьому питання. Ми ще до умов щодо рускіх не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускіє должни через цю війну", – заявив Зеленський.

Президент додав, що наразі Україна говорить про швидкі рішення, зокрема щодо гарантій безпеки. І вони залежить виключно від партнерів Києва в НАТО.

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"Ми сказали, що наша армія, мільйони фінансування цієї армії, зброї для цієї армії, ППО, тотальне ППО, захист, який є не у рускіх, не у європейців. Який є виключно у Трампа. Захист ППО – це виключно від них. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні якийсь термін стояти у наших містах, на наших кордонах", – додав Зеленський.

Він зазначив, що наразі Україна знає, яка кількість ППО їй необхідна. І цю допомогу Україні можуть надати лише її партнери.

"Що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компромісу з руськими? Контингент руських нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них. А тому ми звертаємось тільки до наших партнерів. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітися", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки для України: що відомо

Напередодні журналісти Reuters повідомили, що США запросили у Європи пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Тим часом прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що США очікують від європейських партнерів "провідної ролі у створенні міцних безпекових рамок і з нетерпінням чекають на їхні пропозиції".

Водночас Зеленський раніше заявив, що Україна очікує гарантій безпеки від США, ЄС, Туреччини. Він також запевнив, що Київ ніколи не піде на компроміс стосовно територіальних питань чи сувернітету.

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