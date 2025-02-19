Президент запевнив, що "готовий на все заради миру в Україні".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори з Росією, заявив, що нічого не підписуватиме "просто так, під гучні оплески". Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

При цьому президент запевнив, що "готовий на все заради миру в Україні".

"Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як намагалася на початку війни, а політично. Для Путіна (Володимир Путін – російський диктатор, - ред.) я дуже незручна людина. Ми знаємо один одного!" - сказав Зеленський.

Відео дня

Він пригадав переговори у Нормандському форматі в 2019 році за участі Франції, Німеччини, Росії та України.

"Були Франція, Німеччина, Росія і я як представник України. Я був дуже молодий і недосвідчений. Проте змусити мене підписати відповідні папери не вдалося. Я все-таки проштовхнув зміни. Ми довго розмовляли, домовлялися, навіть кричали. Це було шість годин без перерви", - розповів президент.

Він припустив що якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, то він уже буде не потрібний, але, наголосив, поки цього не буде - він захищатиме свою країну.

"У будь-якому випадку ми повинні бути терплячими, зберігати державу і наш суверенітет. Ми не підпишемо нічого, щоб отримати гучні оплески!" - додав Зеленський.

Переговори з РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, експосол США у Російській Федерації Майкл Макфол розповів, що адміністрація США запропонувала Росії умови для перемир’я в Україні. Серед них - збереження окупованих територій, невступ України до НАТО, відсутність американських військових в Україні та Європі, а також послаблення санкцій.

Президенти Путін і Трамп можуть зустрітися до кінця лютого, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував переговори між Росією і США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), назвавши їх форумом для нових російських "ультиматумів". Він сказав, що абсурдно, коли Москва говорить про мир, вбиваючи українців.

Вас також можуть зацікавити новини: