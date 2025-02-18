Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності або суверенітету.

Президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину. Український лідер наголосив на важливості територіальної цілісності України та повторив вимогу про надання гарантій безпеки.

"Як країна, ми хочемо миру; ми хочемо, щоб війна закінчилася. Однак ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на певних гарантіях безпеки. Ми очікуємо, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною і всією Європою", - заявив Зеленський, пише агентство Anadolu.

Він наголосив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності або суверенітету, заявивши, що не може діяти всупереч українській Конституції.

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"Ми ніколи, за жодних обставин не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є частиною України", - нагадав президент України.

Зеленський також підтвердив прихильність Києва поверненню окупованих територій дипломатичним шляхом, наголосивши: "Тому що ми не хочемо втратити наших людей - наші люди є нашим найбільшим скарбом".

Він додав, що ці питання також обговорюватимуть під час зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський наголосив, що на початку війни не було дипломатії, і розповів, як згодом Росія висувала умови, а Україна була виключена з переговорів між Москвою і Вашингтоном. За його словами, навіть у найважчі часи Україна ніколи не приймала ультиматумів.

Підтвердивши прихильність Києва дипломатії як засобу врегулювання війни, Зеленський закликав усіх посередників, включно з російськими, американськими та європейськими, до конструктивного діалогу. Однак він ясно дав зрозуміти, що Україна не погодиться з будь-яким результатом, який поставить під загрозу її територіальну цілісність або суверенітет.

Позиція Туреччини щодо війни - останні новини

Анкара продовжує балансувати між Україною та Росією, намагаючись зберегти нейтралітет. Туреччина не визнає анексію Криму та інших окупованих територій, а на початку повномасштабного вторгнення постачала українській армії Bayraktar TB2, бронетехніку та гуманітарну допомогу.

Водночас країна не підтримала санкції Заходу проти РФ, зберегла торгово-економічні відносини з Москвою, а також закуповує російський газ та інші енергоресурси.

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