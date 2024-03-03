За словами президента, п'ятьох людей вдалося врятувати з-під завалів будинку.

Президент Володимир Зеленський повідомив про десятьох загиблих внаслідок російського удару "шахедом" по житловому будинку в Одесі.

"Рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда" триває. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, загалом залучено 215 людей. Вдячний кожному волонтеру, який допомагає. На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", – сказав президент.

Він також додав, що усім постраждалим надається необхідна допомога. Пʼятьох людей вдалося врятувати.

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"Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку. Дякую всім, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей, допомагає пораненим. І я дякую кожному й кожній, хто знищує окупантів, російську техніку та логістику", – заявив Зеленський.

Крім того, він додав, що Україна відповідає на російський терор, завдаючи окупантам втрати на фронті: "Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям Росії. Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя".

Російський удар по житловому будинку в Одесі: що відомо

Російські війська задіяли 8 безпілотників типу "шахед" по Одесі в ніч на 2 березня. Сім з них було знищено, один влучив у 9-поверховий будинок. Внаслідок удару один із під’їздів майже повністю зруйновано.

Генеральний прокурор України Андрій Костін вранці в Одесі заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. На 3 березня через трагедію на Одещині оголошено жалобу.

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