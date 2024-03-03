В Одесі знайшлися три людини, яких вважали зниклими безвісти у зруйнованій російським дроном багатоповерхівці.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області. "Сьогодні до ДСНС звернулись три людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі", - йдеться у повідомленні.
Водночас рятувальники кажуть, що, за їхньою інформацією, під завалами можуть бути ще чотири людини. Наразі на місці події тривають відповідні роботи.
В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що дитина, яку сьогодні знайшли мертвою під завалами, народилася 29 липня 2023 року.
"Немовля знайшли разом з матір’ю", - розповіли у прокуратурі.
Удар по Одесі
Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар, задіявши 8 безпілотників, які були запущені з акваторії Чорного моря. Сім цілей було знищено, але один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок. Один під’їзд майже повністю зруйновано.
Станом на ранок 3 березня відомо про 10 загиблих, серед яких троє маленьких дітей – два немовлята та 3-річний хлопчик. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою, намагаючись врятувати. Серед загиблих – родина священника.