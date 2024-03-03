При цьому під завалами будинку можуть знаходитися ще чотири людини.

В Одесі знайшлися три людини, яких вважали зниклими безвісти у зруйнованій російським дроном багатоповерхівці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області. "Сьогодні до ДСНС звернулись три людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі", - йдеться у повідомленні.

Водночас рятувальники кажуть, що, за їхньою інформацією, під завалами можуть бути ще чотири людини. Наразі на місці події тривають відповідні роботи.

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В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що дитина, яку сьогодні знайшли мертвою під завалами, народилася 29 липня 2023 року.

"Немовля знайшли разом з матір’ю", - розповіли у прокуратурі.

Удар по Одесі

Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар, задіявши 8 безпілотників, які були запущені з акваторії Чорного моря. Сім цілей було знищено, але один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок. Один під’їзд майже повністю зруйновано.

Станом на ранок 3 березня відомо про 10 загиблих, серед яких троє маленьких дітей – два немовлята та 3-річний хлопчик. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою, намагаючись врятувати. Серед загиблих – родина священника.

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