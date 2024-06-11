Настав час дати Україні усю зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський

Президент України висвловився стосовно мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час дати Україні усю необхідну зброю, аби вигнати російські окупаційні війська з української території. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Питання: чи не настав той момент, щоби партнери дали нам ту всю зброю, щоби ми могли викинути росіян? Настав!", - наголосив Зеленський.

Також президент прокоментував потребу мобілізації в Україні.

Відео дня

"Я абсолютно тверезо на це дивлюся, тому що мобілізація у нас йде через військовий стан, через стан війни йде з першого дня. Я бачу, що це питання є у суспільстві, безумовно. Не перший день війна. Але, якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", - відзначив Зеленський.

Окремо глава держави зазначив, що усім важливо чесно сприймати реальність.

"Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор і удари по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна - ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом з Німеччиною ми здатні це зробити", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від партнерів

Сьогодні, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Україні може знадобитися не тільки далекобійна зброя, адже дозвіл на її використання Києвом з боку США та ФРН не змінить хід війни. Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

Зазначається, що наразі і США, і Німеччина дозволили використовувати свою зброю для транскордонних ударів за умови, що Україна буде використовувати її лише для контратак для захисту Харківської області.

Вас також можуть зацікавити новини: