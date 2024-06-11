Він наголосив, що Євросоюз потрібен усім європейцям без винятку.

Президент Володимир Зеленський певен, що настане час, коли Білорусь буде вільною країною та частиною європейського співтовариства.

Про це глава держави заявив під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 сьогодні в Берліні. За його словами, хоч би як змінювалися політичні настрої у Європі, факт нашої реальності такий: Євросоюз потрібен усім європейцям без винятку.

"Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити – як ми – жити в мирі. Українці – така нація. Як і наші сусіди в Молдові, і народ Грузії, і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу та верховенство права. Обов’язково настане і час вільної Білорусі – Білорусі у Європі", - наголосив президент.

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Обстановка у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у разі проблемних ситуацій не зможе покладатися на своїх громадян.

"Лукашенко постійно наголошує, що у випадку якоїсь проблемної ситуації, доведеться роздавати зброю громадянам. Але він чудово розуміє, що якщо просто почне роздавати зброю, створить якесь народне ополчення, то взагалі не факт, що ці громадяни не повернуть цю зброю проти самого Лукашенка. Йому це взагалі невигідно. Я відслідковую всю офіційну хроніку білоруського диктатора. Я бачу, що ця ідея йому взагалі не подобається", - зазначив експерт.

За його словами, Лукашенко більше розраховує на військовослужбовців ОМОН, КДБ, а не на простих людей, адже розуміє, що вони можуть повернути зброю проти нього. Ступак запевнив, що президент Білорусі не довіряє своєму народу після 2020 року, коли він ледь не втратив свою владу.

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