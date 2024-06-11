Уражені комплекси С-300/400 охороняли різноманітні підрозділи, що залучаються до ведення бойових дій.

У ЗСУ розповіли, що потужний удар по трьох великих системах російської ППО в АРК Крим, який стався позаминулої ночі, може вплинути на "якість" обстрілів, які РФ завдає з півострова по материковій Україні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, якого попросили прокоментувати, чи вплине ураження російської ППО на обстріли з території Криму. Зокрема, тоді Сили оборони вразили одразу три великі комплекси противника - зенітно-ракетний дивізіон С-400 поблизу Джанкоя та два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Плетенчук зазначив, що всі військові дії пов’язані між собою, а системи ППО, в першу чергу, призначені для того, щоб захищати "власні війська, власні сили".

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"І в цьому контексті - багато ще роботи (для ЗСУ - УНІАН) у Криму. Ці ж системи там невипадково з’явилися - вони охороняють різноманітні підрозділи, різноманітні локації, які залучаються до обстрілів, взагалі - до ведення бойових дій, це логістика здебільшого. Що стосується застосування з того самого Криму, якщо корелювати, чи вплине це безпосередньо, то з АРК противник застосовує пересувні мобільні платформи…", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що йдеться за такі мобільні платформи, як "Іскандер-М", або пересувні берегові комплекси "Бастіон", які раніше з території півострова запускали по материковій Україні протикорабельні ракети, зокрема, "Онікс".

"Звісно, у будь-якому випадку - чим більше спротиву ППО, тим складніше відпрацьовувати по цім об’єктам (комплексам - УНІАН) та вести розвідку, відповідно, складніше. Тому так - опосередковано це, звісно, має вплинути", - заявив Плетенчук.

Удари по російскому ППО у Криму

У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, жодна з випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

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