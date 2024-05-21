За словами президента, головна причина коливань Заходу - страх ядерної ескалації - була перебільшена.

НАТО може збивати російські ракети, що летять над Україною без літаків, які перетинають український повітряний простір. Про це в інтерв'ю The New York Times сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це буде суто оборонна тактика і не створить ризику прямого бою з російськими військами.

"Тож моє запитання: у чому проблема? Чому ми не можемо їх збити? Це захист? Так. Це напад на Росію? Ви збиваєте російські літаки і вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому проблема втягування країн НАТО у війну? Такого питання немає. Збивайте те, що в небі над Україною. І дайте нам зброю для використання проти російських військ на кордонах", - зазначив Зеленський. Відео дня

Він також закликав Альянс забезпечити більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot для України. За прогнозами глави держави, відповідне рішення може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

"Можемо отримати сім? ... Ви вважаєте, що це забагато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу та демократію в усьому світі?" - запитав Зеленський.

На його думку, головна причина коливань Заходу - страх ядерної ескалації - була перебільшена, оскільки правитель Росії Володимир Путін утримався б від використання ядерної зброї з почуття самозбереження.

"Він може бути ірраціональним, але він любить власне життя", – додав Зеленський.

Допомога Заходу Україні - останні новини

США можуть скоро оголосити про новий пакет допомоги для України. За даними Politico, це може статися вже до кінця цього тижня.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін напередодні під час засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що Україна найближчим часом буде отримувати обіцяну зброю, при цьому системи ППО нині є у пріоритеті.

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