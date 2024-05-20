Зеленський переконаний, що вони могли б відбивати атаку разом з українською ППО.

Участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, коментуючи можливість нанесення ударів по ракетах, які РФ запускає по Україні, з повітряного простору країн-членів Європейського Союзу.

"Коли летять ракети, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це атакою країн НАТО, залученням? Ні", - підкреслив він. Відео дня

Проліт ракет і дронів на територію інших країн:

Як відомо, за час повномасштабної війни ракети і дрони вже фіксували на території Польщі та Румунії.

Під час атаки 24 березня одна з ракет понад півхвилини перебувала на території Польщі, після чого розвернулася назад. Польські військові сказали, що не збили її, бо вона все одно повернулася б в Україну.

Після масованої атаки на Ізраїль, коли союзники країни збили частину ракет і дронів ще на підльоті до країни, Зеленський заявив, що рішення допомогти залежить виключно від політичної волі країн.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав не порівнювати дії союзників у ситуації з Ізраїлем та Україною. За його словами, це різні речі. Тим часом Литва вважає, що російські ракети і БПЛА потрібно збивати.

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