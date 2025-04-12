Військовий зауважив, що головне полягає в тому, щоб розкрити плани та нинішню стратегію росіян.

В Сумській області постійно відбуваються спроби ворожих ДРГ прорвати український кордон. Також ця область знаходиться під постійними ударами росіян.

Про це сказав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Максим Жорін. "З приводу Сумщини - не розумію панічних настроїв. Спроби прорвати кордон, робота ворожих ДРГ відбувається там постійно. Обстрілюють область постійно", - підкреслив він.

Жорін пояснив, що на сьогоднішній день кардинальних змін, чи суттєвих успіхів РФ на цьому напрямку не має, адже українська армія давно навчилась протидіяти ворогу в таких умовах.

Відео дня

Військовий зауважив, що інше питання - це плани та нинішня стратегія росіян. "Вони намагаються розтягнути лінію бойового зіткнення, перекидаючи сили на різні напрямки та відкриваючи нові ділянки бойових дій. Просто треба бути готовими до різних подій та бути в курсі актуальної ситуації", - сказав Жорін.

Ситуація в Сумській області

7 квітня співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула припустив, що окупанти намагаються закріпитися на Сумщині. Він пояснив, що росіяни продовжують штурмувати Басівку - найбільше село на кордоні. За його словами, у цьому селі є певні укриття, тому існує загроза того, що ворог може використати село як опорний пункт для подальших штурмів у напрямку Юнаківки.

6 квітня російське міноборони заявило про захоплення Басівки, але у Державній прикордонній службі України цю інформацію спростували.

Вас також можуть зацікавити новини: