Диверсанти з’явилися на півдні регіону.

На Сумщині російські загарбники розширили зону дії своїх диверсійно-розвідувальних груп. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Бачимо, що ворог не відмовляється від диверсійної діяльності. Якщо раніше більшість ворожих ДРГ була на півночі Сумської області, то зараз в окремих випадках фіксуємо спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп на південній ділянці Сумщини, південному сході. Такі групи намагаються перейти лінію державного кордону, власне атакувати позиції українських воїнів, які знаходяться на тих відтинках", - розповів речник.

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За його словами, найбільш активний напрямок спроб заходу російських ДРГ - саме Сумщина, понад 530 кілометрів кордону.

Ворог також не припиняє спроби перетини державного кордону у напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка, застосовуючи малі штурмові групи. Але, як підкреслив Демченко, вони знищуються відразу після перетину державного кордону, або ще на підступах, для чого підрозділи Сил оборони України застосовують артилерію та дрони, щоб не дозволити противнику накопичитись на території України та розширити зону активних боїв вже на нашій території. Під час штурмових дій ворог час від часу застосовує квадроцикли, та діє групами у кількості до 5 осіб.

Також тривають обстріли по всій лінії кордону Сумської області.

"Останнім часом бачимо, що ворог нарощує там обстріли за допомогою авіації, зокрема, скидаючи керовані авіаційні бомби, також застосовує артилерійські засоби. Водночас більшість обстрілів, як й раніше, - застосування безпілотних літальних апаратів, як ударного типу, так й скидаючи вибухові пристрої з різних типів дронів. Потерпають не тільки військові, а й мирні жителі прикордонних населених пунктів", - сказав Демченко.

Ситуація на українському кордоні - новини

Як писав УНІАН, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що увага Сил оборони на Сумщині найбільш прикута до ділянки кордону з Курщиною (РФ). Йшлося за напрямок населених пунктів Новеньке та Журавка. Там ворог продовжує спроби малими штурмовими групами заходити на територію регіону, щоб закріпитися та розширити зону активних бойових дій на території України. Окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи, щоб ускладнити доставку всього необхідно нашим воїнам, які перебувають на Курщині.

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