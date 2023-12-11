У звіті аналітиків йдеться, що важкі бої тривають біля села Кринки.

На лівому березі Дніпра ЗСУ продовжують наземні операції, утримують позиції, а біля Кринок ведуть бої з російськими окупантами.

Про це йдеться у огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті йдеться про те, що українські сили продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області.

Аналітики зауважили, що український Генеральний штаб повідомляв, що ЗСУ утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.

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А російські воєнкори заявили, що бої тривають біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона) і відзначають стабільно високий темп українських операцій у цьому районі.

Крім того, російський воєнкор стверджував, що українські війська захопили нові позиції на Великому Потьомкінському острові (на південному заході від Херсона), хоча, за оцінками ISW, українські війська насправді контролюють увесь цей острів.

Війна в Україні: новини

Російська армія не може нічого вдіяти з українським плацдармом на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Агресор намагається перекидати туди додаткові сили, побоюючись погіршення ситуації, розповів військовий оглядач Олександр Коваленко.

Раніше військовий аналітик Іван Ступак зазначав, що українські захисники створили три плацдарми на лівому березі Дніпра в Херсонській області, і намагаються відкинути окупантів якнайдалі.

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