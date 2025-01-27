За словами речника ОСУВ "Хортиця", бойові дії високої інтенсивності також тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька.

Російські окупанти намагаються прорвати оборону на Краматорському та Торецькому напрямках. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" тривають інтенсивні бої, противник без успіхів намагався штурмувати позиції у Вовчанську.

"Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції у Вовчанську. Успіху не мав. На Куп’янському напрямку противник також безуспішно проводив наступальні дії в районах Колісниківки, Загризового, Піщаного та Петропавлівки", - зазначив військовий.

Волошин додав, що на Лиманському напрямку РФ атакувала позиції Сил оборони біля населених пунктів Копанка, Греківка, Новоєгорівка, Колодязі та Ямполівка. За його словами, позиції українськими військами не були втрачені.

"На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська намагалися прорвати нашу оборону неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки. Бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. По Часовому Яру противник здійснив 150, а по Торецьку - 91 артилерійський обстріл та один авіаудар КАБом. Активно застосовував БпЛА різних типів", - наголосив речник.

Військовий зазначив, що через штурмові дії та вогневий вплив ворога деякі українські позиції зруйновані, а також проводяться заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

"На Покровському напрямку тривали важкі бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шевченко. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Удачного, Успенівки, Дачного та Янтарного. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога", - зауважив Волошин.

Він підкреслив, що на Новопавлівському напрямку російські загарбники за підтримки артилерії та безпілотників проводили наступальні дії в районах Нового Комара, Розливу та Улакли.

"Тривають бої у Великій Новосілці. По наших позиціях в цьому населеному пункті ворог здійснив майже 30 артобстрілів. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв", - запевнив речник.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше військовий експерт Євген Дикий озвучив плани РФ після захоплення Великої Новосілки, що на Донеччині. За його словами, наразі Сили оборони контролюють близько 10% населеного пункту.

Водночас представник пресслужби 24 ОМБр Андрій Полухін розповів, що поблизу Часового Яру помічені "ахматівці" і "вагнерівці". Він зазначив, що це люди, які вчаться штурмувати та брати рубежі. Крім того, вони посилюються й іншими підрозділами.

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