Ворожий комплекс опинився під ударом на одному з ключових напрямків.

Українські військові за допомогою дрона знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", який призначений захищати противника від безпілотників. Про це повідомили у Telegram-каналі Сили безпілотних систем.

Зазначається, що зенітно-ракетний комплекс "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) - мобільна система протиповітряної оборони малого радіуса дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від авіаційних ударів, крилатих ракет та БпЛА.

"Але цього разу вона сама опинилася під ударом - оператори 413 батальйону "Рейд" знищили ціль із бездоганною точністю", - наголошують у ЗСУ.

Йдеться, що цей комплекс виявили на одному з ключових напрямків.

На відео, яке оприлюднили Сили безпілотних систем, можна побачити, як у ЗРК "Оса" влучає боєприпас. Згідно з поясненнями, його уражено двічі та знищено.

ЗРК "Оса" - довідка

За даними з відкритих джерел, "Оса" - радянський зенітно-ракетний комплекс. Має забезпечувати протиповітряну оборону дивізійної ланки. Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9M33, модифікація "Оса-АК" має 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" - 6 ракет 9М33М3. На кінець 2007 року був найчисельнішим в Росії комплексом військової ППО, на озброєнні понад 400 машин. ЗРК "Оса", залежно від модифікації, коштує мільйони доларів.

Знищення ворожої техніки на фронті

Нагадаємо, нещодавно в Курській області (РФ) бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ за один бій спалили техніку росіян на 5 млн доларів. Ворог намагався штурмувати на Курщині важкою технікою, але наштовхнувся на спротив ЗСУ.

Загалом українські військові знищили броньовану машину піхоти, один танк противника спалили та ще один пошкодили. Загальна сума втраченого РФ металу - понад 5 мільйонів доларів.

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