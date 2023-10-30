Авдіївський та Мар’їнський напрямки залишаються найгарічишими по кількості атак росіян.

На Запорізькому напрямку ворог минулої доби 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося загалом близько 60 бойових зіткнень. Авдіївський та Мар’їнський напрямки залишаються найгарічишими по кількості атак росіян.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога", - мовиться у повідомленні.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця інформував, що українські війська відкинули російські сили із західної околиці Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Зокрема повідомлялось, що частини російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Російські джерела стверджували, що бої тривають уздовж лінії Роботине-Копані (до 5 км на північний захід від Роботиного). Машовець припустив, що російський 104-й полк ВДВ (76-та дивізія ВДВ) можуть бути надто деградованим, щоб перешкодити просуванню українців у бік Новопрокопівки.

Щодо Авдіївки майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман висловив думку, що її місією як і в Бахмута, може стати нищення великої кількості ворога.

За даними Міноборони України, окупанти у боях під Авдіївкою втратили вже близько 4 тисяч солдат.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав тактику ворога в районі міста суїцидальною.

У ранковому зведенні Генштабу зокрема від 29 жовтня зазначалось, що росіяни продовжили спроби оточити Авдіївку і у чергове отримали "по зубах".

На початку жовтня у Легіоні "Свобода" зазначили, що російські окупаційні війська активізувалися на Марʼїнському напрямку. Зважаючи на те, що Марʼїнка фактично вщент зруйнована, українські захисники ведуть оборону з руїн будинків.

23 жовтня у прес-службі ДПСУ інформували, що біля Марʼїнки упродовж кількох діб ворожі сили ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ. Зазначалось, що ворог хоче відрізати Мар’їнку. На Мар’їнському напрямку, за даними Генштабу, останнім часом відбувається найбільше атак.

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