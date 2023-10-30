Російські загарбники можуть зосередити всі свої зусилля на повному захопленні Мар'їнки, якщо зазнають краху на Авдіївському напрямку.

Таку думку висловив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначає, що біля Мар'їнки зараз нелегка ситуація, окупанти продовжують тиснути та проводити штурми.

"Це 20-23 атаки на добу, тобто градус не спадає. Я так розумію, що якщо у ворога швидше за все нічого не вдасться з Авдіївським напрямком, то він буде намагатися продати своєму народу хоча б взяття Мар’їнки", - додав Штупун.

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Ситуація на фронті: останні новини

У останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил Україні повідомлялося, що лише за добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами.

На Авдіївському напрямку війська РФ безуспішно здійснювали штурми в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне та Первомайське, відбито понад 10 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники за підтримки авіації без успіху штурмували в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, українські сили відбили 12 атак.

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