ЗСУ відбивають російські атаки на Авдіївському напрямку / Телеграм канал Ганни Маляр

Російські загарбники можуть зосередити всі свої зусилля на повному захопленні Мар'їнки, якщо зазнають краху на Авдіївському напрямку.

Таку думку висловив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначає, що біля Мар'їнки зараз нелегка ситуація, окупанти продовжують тиснути та проводити штурми. 

"Це 20-23 атаки на добу, тобто градус не спадає. Я так розумію, що якщо у ворога швидше за все нічого не вдасться з Авдіївським напрямком, то він буде намагатися продати своєму народу хоча б взяття Мар’їнки", - додав Штупун.

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Ситуація на фронті: останні новини

У останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил Україні повідомлялося, що лише за добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами.

На Авдіївському напрямку війська РФ безуспішно здійснювали штурми в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне та Первомайське, відбито понад 10 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники за підтримки авіації без успіху штурмували в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, українські сили відбили 12 атак. 

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