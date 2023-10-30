Загалом за минулу добу ворог завдав 1 ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -РФ.

"Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

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До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні інформував про атаки ворога, здійснені по території України протягом минулої доби. Згідно з повідомленням, ворог завдав 1 ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Генштаб також повідомив про роботу української авіації та ракетних військ по нищенню ворога.

Зокрема авіація Сил оборони завдала за минулу добу 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.

Війна в Україні - обстріли ворога

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 30 жовтня, в передмісті Дніпра пролунали вибухи. Повітряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. На сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджали, що для цих областей існує ракетна небезпека. Також в цьому переліку була Кіровоградщина.

У Херсонській області внаслідок нічної атаки загинули дві людини та ще чотири - отримали поранення.

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