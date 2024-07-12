Війна залишиться у глухому куті до кінця року, - Politico

Взимку перевага РФ в артилерії становила 20 до 1 на користь Росії, сьогодні зменшилась до 5:1.

Українські сили підсилились американською та європейською зброєю та вирівняли ситуацію на фронті. Втім, на фронті ситуація близька до глухого кута.

Як пише Politico з посиланням на високопоставлених чиновників НАТО, за оцінками України, взимку перевага РФ в артилерії становила 20 до 1 на користь Росії, сьогодні зменшилась до 5:1.

На саміті НАТО цього тижня було створено нове командування НАТО в Німеччині, яке координуватиме потік зброї в Україну та забезпечуватиме більш швидке постачання обіцяної зброї, додаючи таку необхідну функцію координації до часто разового характеру зобов’язань між країнами. Альянс також розмістить посла в Києві, що щільніше підтягне країну під парасольку НАТО, навіть без формального членства.

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Чеська ініціатива змусити країни Європейського Союзу фінансувати закупівлю артилерійських боєприпасів у третіх країнах також принесла свої плоди: щомісяця надходить 50 000 снарядів, а до кінця року очікується близько 500 000.

"Україна продовжуватиме отримувати від Заходу постачання та зброю, необхідні їй для захисту. Я думаю, що їм вдалося стабілізувати фронт, але, очевидно, війна залишиться в глухому куті до кінця цього року - це те, чого ми очікуємо", - зазначив високопоставлений чиновник НАТО на умовах анонімності.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Генштаб, днями ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що битва за Торецьк починається. Крім того, у ЗСУ додали, що ведуться бої за селище Нью-Йорк (Донецька область).

Також українські воїни стримують наступ на Часів Яр переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V".

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