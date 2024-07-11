Волошин наголосив, що наразі ведуться бої за селище.

Сили оборони ведуть бої за селище Нью-Йорк (Донецька область). Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що за даними Deep State ворог вже зайшов цей населений пункт, Волошин сказав, що окупанти не припиняють спроб захопити селище. Він додав, що російські загарбники проводять активні штурми, а також здійснюють обстріли з різних видів озброєння та авіації.

"Не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних аналітиків та експертів. Я скажу, що Сили оборони ведуть бої і за це місто", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця". Відео дня

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що Нью-Йорк - це найпівденніший населений пункт у Торецькій агломерації.

Rоментуючи застосування ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку, експерт сказав, що це свідчить про те, що Торецьку агломерацію найближчим часом почнуть стирати з лиця землі, перед початком російського наступу.

Він наголошував, що можна вважати, що битва за Торецьк починається. І починається вона з тотального знищення агломерації.

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