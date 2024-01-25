"Ми уже бачили, що його в’яжуть, кладуть у траншею", – переповідає початок незвичайної історії звільнення з полону українського бійця за допомогою дрона

Аеророзвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Едуард розповів, як за допомогою дрона вдалося звільнити з російського полону нашого бійця.

Він зазначив, що все сталося в Серебрянському лісництві на Луганщині, радіо Свобода. Військовий розповів, що коли через камеру на дроні військові дивилися відео в режимі реального часу, то побачили, що велика штурмова група противника пішла в атаку на позиції іншого підрозділу поряд. Почався бій, російським військовим вдалося зайти в окоп і взяти в полон одного з бійців ЗСУ.

"Ми бачили з "мавіка" відео (квадрокоптер Mavic 3 – ред.) – він (боєць ЗСУ – ред.) там відстрілювався до останнього. Потім зрозумів, що ліворуч, праворуч по траншеї рухається противник, тому вже вибору не було, в принципі, в нього. Тому він вирішив здатися в полон, я так розумію. І ми уже бачили, що його в'яжуть, кладуть у траншею", – розповів Едуард.

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Чекати завершення штурму аеророзвідники не стали. Як пояснив військовий, тоді ці позиції опинились би під контролем росіян, а полоненого та інших бійців ЗСУ, які не встигли відійти, російські військові або вбили б, або взяли в полон.

"Було прийнято рішення відразу наносити вогневе ураження скидами з "мавіка". Ми почали... скидати один за одним боєприпаси. Дуже багато було одразу у них поранених в траншеї, 300-х, були 200-ті. А решта штурмової групи (військових РФ), яка вціліла і по якій не завдавалося вогневе ураження – втекли", – згадує Едуард.

Боєць показав запис того бою з "мавіка". На відео – український військовий окопі, поруч із ним – поранений військовослужбовець арії РФ. Далі ситуація почала розвиватися за сценарієм, якого ніхто не очікував.

"У нас був на "мавіку" ще один скид, причеплена граната. Ми підлетіли, почали дивитися, що він буде взагалі робити – чи він живий чи ні, цей хлопець. Він лежав у траншеї, потім привстав – в нього руки були за спиною зв'язані. Він сам розв’язався, я так розумію, у нього нещільно були руки зв'язані", - розповів він.

"Пілот [БПЛА] "Кевін" у нас був. Йому дали наказ – якось вивести цього полоненого, щоб він зрозумів. Він придумав штуку таку цікаву: почав ліхтарями на "мавіку" мерехтіти. Ми завжди їх вимикаємо, щоб не "спалити" свій дрон. І він почав мерехтіти цими ліхтарями. Цей хлопець побачив, не розгубився. Побачив, що є скид, але по ньому не працюють, тобто свої", – пояснює аеророзвідник.

"І почав виходити сам з траншеї, але не зрозумів, в який бік йому йти. Почав запитувати – показувати руками – чи ліворуч йому, чи праворуч. І дрон вже показував йому напрямок, куди виходити", – розповів він.

На кадрах із дрона видно, що український боєць беззбройний. Поки він намагався вибратися до своїх, відбувся ще один непередбачений момент. З'ясувалося, що дронники знищили не всю штурмову групу супротивника.

"... Потім... він застиг на місці. Ми не могли зрозуміти – чому він далі не повзе. Потім, коли підняли камеру дрона трохи вище, побачили, що там стоїть противник – один військовослужбовець. Він по ньому (українському військовому – ред.) не стріляв. Але показав йому рукою типу "повернись на місце", "куди ти йдеш?!", – розповів Едуард.

Однак аеророзвідники швидко зреагували і за допомогою двох скидів ліквідували окупанта.

На останніх кадрах видно, як український боєць уже не повзе, а біжить у бік укриття.

"Ми зрозуміли, що він в безпеці, бо знаємо, де наші позиції розташовані. Знаємо, де запасні позиції, де наші бліндажі. І ми знали так само, де позиції наших сусідів. Ми його виводили до тих пір, доки він не заповз, не відійшов на безпечну відстань, умовно, в кілометр. Ми знали, що там є бліндаж. Він заліз в цей бліндаж, і потім група евакуаційна за ним прийшла", – підсумував Едуард і додав, що перація з порятункутривала майже годину.

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