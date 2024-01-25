У грудні 2023 року російські окупанти вперше застосували проти українських захисників нові газові гранати РГ-ВО, які містять заборонену речовину хлорацетофенон.

Російські окупанти вперше з 1969 року застосували проти Збройних сил України заборонену хімічну речовину у гранатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, капітан Андрій Рудик.

За його словами, такі держави як Росія "не засвоїли гірких уроків минулого та прагнуть нормалізувати зброї масового ураження".

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"Хімічну зброю проти українських захисників збройні сили Російської Федерації застосовують з самого початку повномаштабної агресії. Вперше, трофейні зразки радянської газової гранати К-51 та власне російської "РГР" були захоплені в лютому 2022 року у Київській області на залишених позиціях окупантів. Бойовою речовиною у цих гранатах є хлорбензальмалонодинитрил або CS, нетоксичний іритант, який використовується для розгону демонстрацій", - сказав Рудик.

Також він продемонстрував зразок відпрацьованої гранати "РГР".

"Загалом, станом на січень 2024 року з початку повномаштабної агресії Російської Федерації проти України зафіксовано 626 хімічних атак з боку окупантів", - наголосив Рудик.

Водночас, у грудні 2023 року російські окупанти вперше застосували проти українських захисників нові газові гранати РГ-ВО. Трофейний зразок цієї гранати також був продемонстрований журналістам.

"У гранаті РГ-ВО застосовується значно токсичніша хімічна сполука - хлорацетофенон або CN. Факт цього встановили експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Навіть із розшифрування самої назви цієї гранати - російською мовою "ручная граната -вещество отравляющее" - можна зрозуміти її призначення: вбивство живої сили", - наголосив Рудик.

Він додав, що хлорацетофенон - це бойова отруйна речовина з групи лакриматорів (сльозогінних речовин). Смертельна токсодоза - 11 міліграм хв/л. "Приблизно 70 крапель такого газу вистачить, щоб вбити дорослу людину".

Крім того, хлорацетофенон повністю заборонений Женевським протоколом про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів від 1925 року, і заборонений для використання у бойових умовах резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1969 року. Натомість, РФ є учасницею обох документів.

"Застосування російськими окупантами проти українських захисників хлорацетофенону показово у двох контекстах. Варто зауважити, що це перший з 1969 року зафіксований випадок використання даної отруйної речовини в бойових умовах. По-друге, серійне виготовлення газових гранат РГ-ВО може свідчити про те, що Російська Федерація надала неправдиві відомості, заявивши у 2017 році про повне знищення запасів хімічної зброї та об'єктів її виробництва", - наголосив Рудик.

Також було встановлено, на трофейній гранаті спеціальне маркування позначало науково-дослідницький інститут прикладної хімії у російському місті Сєргієв Посад, що може свідчити про збереження потужностей для виготовлення більш смертоносних отруйних речовин. Це порушує взятих Росією зобов'язань.

Рудик сказав, що останні тенденції свідчать про те, що збройні сили РФ збільшують кількість хімічних атак проти Збройних сил України.

"У грудні 2023 року було зафіксовано 81 такий випадок, що на той момент складало 17% від загальної кількості з початку повномаштабної агресії проти України. Тобто, за один місяць по суті п'ята частина усіх випадків зафіксованих була", - додав він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2023 року стало відомо, що російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні - на Бахмутському та Сватівському. Тоді припускалося, що найімовірніше росіяни використали хлорпікрин.

У січні офіцер розрахунково-аналітичного центру Дмитро Сергєєнко розповів про боєприпаси з отруйними речовинами, які застосовуються російськими окупаційними військами проти українських захисників та про вплив таких хімічних речовин на організм наших бійців. Наслідки в залежності від концентрації речовини - це може бути від першіння в горлі та сліз, до серйозних хімічних опіків як шкіри, так і органів дихання. Хімічна зброя зазвичай застосовується разом з конвенційною зброєю, заставляє військовослужбовців або покидати укріплення, або затрудняє їх дії.

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