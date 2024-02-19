Він зауважує, що окрім бойового використання необхідно не забувати і про науковий пошук у цій сфері.

Командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" розкрив своє бачення майбутніх Сил безпілотних систем.

Про це він сказав в інтерв’ю в рамках телемарафону, відповідаючи на запитання щодо окремого роду військ, який буде створено в Україні, - Сил безпілотних систем. "Я це сприймаю як спробу знайти таку організаційну форму, яка буде ефективніша за ту, яка є зараз. Все залежить від команди. І це надважливо", - зауважив Волохов і додав, що сприймає цей рід військ як інновацію.

Крім того, він відзначив, що це - "певним чином визнання". "На державному рівні визнано, що це є ефективним", - сказав командир підрозділу.

Відео дня

На запитання, яким Волохов бачить цей новий рід військ, та які задачі він повинен виконувати, військовослужбовець зазначив, що "ніхто не забере у бригад, батальйонів і підрозділів ці засоби".

"Ніхто не відбере "Мавіки", "Матріси", FPVшки у бригад. Зібрати найкращих і дати їм якісь більш складні завдання", - сказав він і додав, що першочергово тут ідеться про те, щоб сконцентрувати велику кількість спеціалістів в одному місці.

Також Волохов вважає, що "ми замінимо більше людей на роботів і збережемо таким чином життя людей".

На його думку, має йтися не лише про бойове використання, а й про науковий пошук у цій сфері. "Бо це інноваційна галузь, і треба постійно шукати. Тому потрібно, щоб ця інституція, рід військ, сили консолідували позитивний досвід, втілювала його в собі… Втілювала його в реальних бойових розрахунках і наносила ураження", - сказав він.

Так, додав військовий, це має бути і центр пошуку та розвитку технологій. "Так ми будемо перші. Якщо ми будемо перші і успішні, - взагалі важко уявити, наскільки це буде ефективно. Бо на війні ж перемагає не найсильніший. І навіть перемагає не найбагатший або той, хто має більшу кількість. А перемагає той, хто має вищу якість, і той, хто домінує в технологіях", - зауважив Волохов.

Він додав, що якщо Україна першою зможе в цьому питанні "перейти на інший цивілізаційний рівень", то вона матиме величезну перевагу.

На запитання, як він оцінює професіоналізм російських операторів дронів, військовий зазначив, що є різні фахівці: і слабкі, і сильні. "Але мої улюблені російські фахівці-дроністи - це мертві російські дроністи", - сказав він.

Дрони на війні в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. Указ "Про нарощування спроможностей сил оборони" опубліковано на сайті президента.

Глава держави прокоментував підписання цього указу, зазначивши, що документ розпочинає створення у Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем.

Він зауважив, що дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Президент наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

Вас також можуть зацікавити новини: