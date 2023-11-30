Знищено 14 ударних БПЛА, протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

Вночі росіяни атакували Україну 20-ма безпілотниками-камікадзе та 8 керованими ракетами С-300.

"У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з двох напрямків: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300", - зазначають у ПС.

До відбиття повітряного нападу було залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

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"В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці Міністерство внутрішніх справ повідомило, що армія РФ вночі завдала удару по трьох містах Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріли потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Наразі відомо, що в результаті обстрілів постраждали 10 осіб, серед них чотири дитини, а ще п'ять осіб шукають під завалами.

У зведенн Генштабу вказувалось, що загалом ворог завдав за добу 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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