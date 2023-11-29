Наші захисники збили 21 БПЛА та дві ракети Х-59.

У ніч на 29 листопада російські окупанти знову атакували територію України. Ударні дрони типу "Shahed" запускали з напрямку Приморсько-Ахтарськ - РФ, а керовані авіаційні ракети Х-59 - з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ, всього було запушено 21 БПЛА та 3 ракети. Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, а Х-59 – південь країни.

"До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі", - відзвітували українські захисники.

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