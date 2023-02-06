На Морському бульварі російські загарбники стріляли один в одного зі стрілецької зброї.

Цієї ночі, 6 лютого, в окупованому Маріуполі російські загарбники влаштували перестрілку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти були нетверезими і відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

"Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знов. Лівобрежжя, Морський бульвар в районі ранкового ринку русня стріляла зі стрілецької зброї по русні. Алкоголь в Маріуполі як союзник спротиву. Хорошо", - повідомив він.

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Російські окупанти в Україні

Окрім скоєння воєнних злочинів російські окупанти в Україні регулярно пиячать і влаштовують розбірки між собою. Особливо неприязними є стосунки між різними етносами в російській загарбницькій армії, наприклад, між кадирівцями і бурятами, або між завербованими зеками й іншими "пригожинцями" та мобілізованими армійцями.

Зокрема, ще влітку повідомлялося, що через масове пияцтво російських військових на окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж їм алкоголю.

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