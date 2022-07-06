В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

Через масове пияцтво російських військових на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж їм алкоголю.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Як зазначили в ГУР, особовий склад підрозділів окупантів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями, що призводить до численних порушень дисципліни.

"Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", - повідомили в ГУР.

За даними розвідки, в ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так звана "військово-цивільна адміністрація" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня стало відомо, що російські вояки на Запоріжжі влаштовують "фейкові" бої з ЗСУ, аби не йти на передову.

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