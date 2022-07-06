Через масове пияцтво російських військових на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж їм алкоголю.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.
Як зазначили в ГУР, особовий склад підрозділів окупантів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживанням алкогольними напоями, що призводить до численних порушень дисципліни.
"Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", - повідомили в ГУР.
За даними розвідки, в ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так звана "військово-цивільна адміністрація" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня стало відомо, що російські вояки на Запоріжжі влаштовують "фейкові" бої з ЗСУ, аби не йти на передову.