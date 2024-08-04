Глава держави доручив дипломатам напрацювати можливість проведення засідання Ради Україна-НАТО для розгляду цього питання.

Україна має намір погодити з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) створення коаліції з числа сусідніх країн для збиття російських ракет в українському небі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив у спілкуванні з журналістами.

"Ми повинні проробляти ще технічні можливості і щоби було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються (Росією - УНІАН)... Так, вони б'ють по Україні, але вони б'ють у напрямку наших сусідів-партнерів. Безумовно, передовсім країн Альянсу", - сказав Зеленський.

Водночас, президент вважає, що таке рішення напевно для партнерів буде складним.

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"Вони завжди бояться ймовірної ескалації. Ми боремося з цим. Будемо працювати над цим", - відзначив Зеленський.

При цьому, як сказав президент, він вважає непоганим варіантом для розгляду цього питання скликання засідання Ради Україна-НАТО.

"Я думаю сьогодні над цим і вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО, щоби була така зустріч напрацьована, і дата, коли ми зможемо проговорити саме це питання. Я думаю, що такої коаліції нам, на сьогодні, дуже не вистачає", - наголосив Зеленський.

Також він вважає великою відповідальністю для однієї з країн-сусідів, аби взяти на себе такі зобов'язання і допомагати Україні збивати ракети.

"Я вважаю, що це безумовно треба було зробити і давно. Але, я думаю, що є ще й такий інструмент. Я хочу його спробувати, щоби країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", - наголосив Зеленський.

Захист українського неба сусідніми країнами

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збиття російських ракет і дронів над територією України. У Польщі відзначають, що з цього приводу будуть говорити з країнами-членами НАТО.

Водночас, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.

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