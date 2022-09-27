Окупанти вразили центр міста: одна ракета впала у парк скульптур "Народжені в Україні", інша влучила у житлову 5-поверхівку.

Ворог наніс ракетні удари по центру Краматорська, в результаті чого 4 людини зазнали поранень.

Про це повідомила Донецька облдержадміністрація.

"Російські окупанти практично одночасно нанесли удари по Краматорську та Слов'янську. У Краматорську рашисти вразили центр міста: одна ракета впала у парк скульптур "Народжені в Україні" авторства відомого митця з Донеччини В'ячеслава Гутирі, інша влучила у 5-поверхівку… Внаслідок прямого влучання ракети зруйновано стіну в одній із квартир 5-поверхівки, 4 людини зазнали поранень", - зазначається в повідомленні.

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У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю.

"Скульптури (у парку – УНІАН) вцілили, лише деякі посічені уламками", - поінформували в ОДА.

"Стосовно Слов'янська. Під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією начальника військової адміністрації Слов’янська Вадима Ляха, сьогодні, 26 вересня, місто зазнало чергового ворожого обстрілу. Він зазначив, що цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр – вулиці Ботанічна та Шевченко. Лях додав, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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