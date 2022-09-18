За попередньою інформацією, постраждалих на місці вибуху немає.

Російські окупанти в ніч на 18 вересня завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Снаряди влучили в готель.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Freedom.

"Цієї ночі російські війська завдали удару по Краматорську - в результаті обстрілу постраждав готель. За попередньою інформацією, постраждалих на місці вибуху не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що від удару також посипалися шибки в Краматорському економіко-гуманітарному інституті.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 вересня голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в результаті обстрілу окупантами Костянтинівки у Донецькій області поранено п'ятьох людей, серед них дитина.

За словами Кириленка, всі цивільні повинні покинути область-особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю.

За даними Інституту вивчення війни, російському угрупованню навколо Лиману загрожує оточення українськими силами. Подальше просування українців на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити російські позиції навколо Лиману непридатними і відкрити підходи до Лисичанська і, в кінцевому рахунку, до Сєвєродонецька.

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