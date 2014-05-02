Жителів Слов'янська кличуть у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом"

11:20, 02 травня 2014
Політика
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Терористи кличуть мешканців Слов'янська звернутися до Путіна "по допомогу".

славянск / elise.com.ua

Сепаратисти у Слов'янську кличуть мешканців міста прийти на головну площу, щоб зробити відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про "допомогу".

Про це повідомив журналіст Саймон Шустер у своєму Twitter'i.

Разом з тим повідомляється, що мешканці Слов'янська не поспішають на заклик терористів йти в центр міста для звернення до Путіна, передає Українська правда.

У свою чергу організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляє, що терористи активно використовують у якості "живого щита" мирне населення.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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