Жителів Слов'янська кличуть у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом"
Терористи кличуть мешканців Слов'янська звернутися до Путіна "по допомогу".
Сепаратисти у Слов'янську кличуть мешканців міста прийти на головну площу, щоб зробити відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про "допомогу".
Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine
— Simon Shuster (@shustry) May 2, 2014
Про це повідомив журналіст Саймон Шустер у своєму Twitter'i.
Разом з тим повідомляється, що мешканці Слов'янська не поспішають на заклик терористів йти в центр міста для звернення до Путіна, передає Українська правда.
радует, что жители славянска не спешат по призыву террористов ломиться в центр города для обращения к путину, пусть ищут других дураков
— невероятный мяу (@juliyvchirkov) May 2, 2014
У свою чергу організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляє, що терористи активно використовують у якості "живого щита" мирне населення.
Допис by Dmitry Tymchuk.