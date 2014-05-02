Жителів Слов'янська кличуть у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом"

Сепаратисти у Слов'янську кличуть мешканців міста прийти на головну площу, щоб зробити відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про "допомогу".

Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine — Simon Shuster (@shustry) May 2, 2014

Про це повідомив журналіст Саймон Шустер у своєму Twitter'i.

Разом з тим повідомляється, що мешканці Слов'янська не поспішають на заклик терористів йти в центр міста для звернення до Путіна, передає Українська правда.

радует, что жители славянска не спешат по призыву террористов ломиться в центр города для обращения к путину, пусть ищут других дураков — невероятный мяу (@juliyvchirkov) May 2, 2014

У свою чергу організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляє, що терористи активно використовують у якості "живого щита" мирне населення.

Допис by Dmitry Tymchuk.