Жителів Слов'янська кличуть у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом"

Сепаратисти у Слов'янську кличуть мешканців міста прийти на головну площу, щоб зробити відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про "допомогу".

Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine