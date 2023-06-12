У росіян, схоже, чималі труднощі з виробництвом ракет.

Російське військове командування перекинуло в Брянську область дивізіон ракетного комплексу "Бал", призначеного для знищення кораблів у морі. Окупанти вирішили використовувати ці ракети для ударів по наземних об'єктах в Україні, повідомляє Центр національного спротиву.

Відзначається, що такими ракетними комплексами укомплектована 11-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада берегових військ ЧФ. Її місцем постійної дислокації є селище Уташ в Краснодарському краї.

"Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК "Бастіон", що використовує надзвукову ракету "Онікс", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Бал" на відміну від "Бастіону" з його "Оніксами", укомплектували ракетами Х-35/35У. Після модернізації у 2021 році вони отримали вдвічі більшу дальність дії – 500 км замість 260.

Ракетні удари окупантів по Україні - останні новини

Протягом травня російські окупанти влаштували кампанію інтенсивних ракетних ударів по Україні, в першу чергу по Києву. Як підрахували аналітики, за місяць агресор випустив по Україні більше 500 ракет і ударних дронів загальною вартістю в 1,7 мільярда доларів.

У червні ракетні обстріли продовжилися, але з дещо меншою інтенсивністю. Востаннє значну кількість ракет ворог запустив вночі 9 червня. Всього було випущено 7 ракет і 10 БПЛА, з яких вдалося збити тільки половину.

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