Силами ППО було знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА "Shahed", "Ланцет" та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10" і "Supercam").

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив, скільки ракет та безпілотників російські окупанти випустили по Україні цієї ночі.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"За уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі до 04.20 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА "Shahed", "Ланцет" та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня (Орлан-10 і Supercam)", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, як заявили в Генштабі, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Крім того, як зазначається, ворог завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Російські обстріли: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні в Генштабі заявили, що в період з 22.00 ночі до 04.00 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.

Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.