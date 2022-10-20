За добу ЗСУ знищили 25 російських дронів.

Генеральний штаб Збройний Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати противника.

Як зазначено у зведенні, з 24 лютого по 20 жовтня ворог втратив близько 66650 осіб.

Втрати особового складу противника за останню добу – 370 осіб.

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Крім цього, росіяни втратили:

танків – 2567 (+13);

бойових броньованих машин – 5255 (+20);

артилерійських систем – 1646 (+9);

РСЗВ – 372;

засобів ППО ‒ 189;

літаків – 269;

гелікоптерів – 243 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25),

крилатих ракет – 329 (+6),

кораблів / катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,

спеціальної техніки – 147 (+1).

Останні атаки РФ: що варто знати

Як писав УНІАН, за добу російські окупанти завдали 11 ракетних та 28 авіаударів по території України. За добу в Україні ударів супротивника зазнали райони понад 25 населених пунктів.

У жовтні Росія почала масовано атакувати українські об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, теплові електростанції.

19 жовтня енергосистема України черговий раз зазнала ракетних атак Російської Федерації. До вечора 19 жовтня спеціалісти знайшли можливість не запроваджувати обмеження для споживачів. Але 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

Як зазначили в МВС, Росія загрожує подальшими ударами по критичній інфраструктурі України.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, головний план Путіна і його оточення на даний момент – вижити. Саме цього вони хочуть домогтися масованими ракетними ударами по Україні.

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