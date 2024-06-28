Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України створило мапу успішних уражень російських літаків за перші шість місяців 2024 року.
В Telegram-каналі СтратКому зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. "Деякі отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись", - йдеться у повідомленні.
Так, за цей час українським військовим вдалося уразити понад 30 російських військових літаків:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два літаки А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
Втрати Росії в України
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили 361 літак та 326 гелікоптерів.
Загалом відомо, що армія РФ втратила близько 540 тисяч 490 окупантів, з них 1170 - лише за минулу добу.
Також раніше Управління стратегічних комунікацій публікувало схожу мапу з інформацією про російські військові кораблі, які були уражені українськими військовими.