Деякі з них можуть перебувати на ремонті.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України створило мапу успішних уражень російських літаків за перші шість місяців 2024 року.

В Telegram-каналі СтратКому зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. "Деякі отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись", - йдеться у повідомленні.

Так, за цей час українським військовим вдалося уразити понад 30 російських військових літаків:

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дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Втрати Росії в України

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили 361 літак та 326 гелікоптерів.

Загалом відомо, що армія РФ втратила близько 540 тисяч 490 окупантів, з них 1170 - лише за минулу добу.

Також раніше Управління стратегічних комунікацій публікувало схожу мапу з інформацією про російські військові кораблі, які були уражені українськими військовими.

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