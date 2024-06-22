Удари по базі з 'шахедами' в Єйську: з'явились чіткі фото розгромних наслідків

Супутник зафіксував, що пошкоджено ангар, а будівлю поруч зруйновано вщент.

У мережі опублікували високоякісні знімки наслідків "прильоту" українських ракет по пункту управління та базі зберігання російських БПЛА "Shahed 136" у Єйську.

Воїни СБУ реалізували цю атаку вноі 21 червня. До цього ЗМІ публікували кілька супутникових знімків наслідків атаки, але чіткі зображення із супутника з'явилися лише 22 червня. Їх опублікував російський канал "Астра".

На кадрах порівняли, як виглядав об'єкт 11 червня і 22 червня, вже після атаки. Порівняння двох знімків свідчить про те, що одну з будівель розгромили вщент, а інша, схожа на великий ангар, отримала значні пошкодження.

Удари по Росії вночі 21 червня - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше поінформовані джерела повідомили УНІАН, що вночі 21 червня СБУ із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "шахедів" і трьох НПЗ у Краснодарському краї:

"Спочатку в рамках спільної реалізації з ракетними військами і ВМС ЗСУ "бавовна" відвідала полігон 167-го навчального центру в н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди". Там розташований склад іранських дронів і проживають у казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів із подальшою детонацією".

Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляє, що вночі 21 червня в казарму військової частини ППО під Єйськом влучила ракета, в результаті цього удару поранено 9 військовослужбовців.

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