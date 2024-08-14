Окупанти вперлися у канал в Часовому Яру: військовий відповів, чого чекати далі

Ворожі штурми на цьому напрямку не вщухають й на мить.

Російські окупанти вперлись у канал в Часовому Яру Донецької області. Подальші штурми закінчяться для них великими втратами.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, ворожі штурми на цьому напрямку не вщухають й на мить.

"Ворог вперся у канал Сіверський Донець-Донбас. Там, насправді, давно нема води, але там така бетонна канальна перешкода, труби, і тільки є два місця, де можна його форсувати просто по поверхні, але вони у самому Часовому Ярі. Там дуже важко штурмувати. Ворог розуміє, що такі штурми закінчаться для нього втратами як на Авдіївці чи Бахмуті", - зазначив Сазонов. Відео дня

Він додав, що спроби механізованого штурму каналу були кілька днів тому. Техніку було знищено. Тепер росіяни намагаються форсувати канал силами піхоти за підтримки артилерії та мінометів.

Часів Яр - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командир 3-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР з позивним "Ацтек" днями зазначав, що посилення російських атак в районі Часового Яру не спостерігається. Окупанти наступають піхотою, майже без застосування техніки. Загалом діють малими піхотними групами по 3-4 людини. Постійні обстріли, намагаються бити по наших логістичних шляхах FPV-дронами, дуже часто почали застосовувати нічні FPV-дрони.

Командир також пояснив, чому, на його думку, Росія почала застосовувати меншу кількість військової техніки в районі Часового Яру. За його словами, стало менше техніки, бо наприкінці весни – напочатку літа вони намагалися активно штурмувати на техніці. Оскільки в нас було і є нормальне забезпечення FPV-дронами, їх на підходах дуже сильно порозбивали.

Він додав, що у ворога забезпечення на напрямку Часового Яру трохи менше через те, що активні дії вони ведуть на Покровському напрямку.

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