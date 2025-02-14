З нього по українським бійцям в Сумській області запускали дрони.

У четвер, 13 лютого, Повітряні сили ЗСУ уразили в Курській області опорний пункт росіян, який використовувався для запуску дронів.

Як повідомляється у Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України, високоточного удару завдали по взводному опорному пункту 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він знаходився поблизу селища Єлизаветівка:

"Цей удар став частиною системних заходів Збройних сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника".

Успішні удари по позиціях РФ

Раніше журналіст Денис Казанський повідомляв, що Україна завдала ракетного удару по місцю дислокації російських військ в населеному пункті Іванівське, що в Курській області.

На початку лютого українські бійці високоточно вдарили по пункту управління одного з підрозділів армії РФ у Новоіванівці. Тоді Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про втрати серед російських солдатів.

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